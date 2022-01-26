Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина надасть Україні 5 тисяч військових захисних шоломів

Середа, 26 січня 2022, 15:07
КРІСТІН ЛАМБРЕХТ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поставить Україні 5000 військових захисних шоломів. 

Про це політик сказала членам комітету з оборони та представникам преси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ.de.

Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії, включаючи бойові кораблі та зенітні системи. 

Канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

У Києві це рішення викликає велике обурення. Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила на початку тижня, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...