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Германия предоставит Украине 5 тысяч военных защитных шлемов

Среда, 26 января 2022, 14:07
Германия предоставит Украине 5 тысяч военных защитных шлемов
КРИСТИН ЛАМБРЕХТ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине 5000 военных защитных шлемов.

Об этом политик сказала членам комитета по обороне и представителям прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SZ.de.

Украина уже некоторое время просит у Германии о поставках вооружений для защиты от возможного крупномасштабного нападения России, включая боевые корабли и зенитные системы.

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Канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок недавно однозначно исключили возможность поставки летального оружия Украине.

В Киеве это решение вызывает негодование. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина запрашивает "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффманн заявила в начале недели, что Германия уже согласилась доставить в Украину полевой госпиталь в очень короткие сроки. Но потом также выяснилось, что Германия только даст на это деньги. Полевой госпиталь будет построен и доставлен балтийским партнером по НАТО Эстонией, которая также ожидает "зеленого света" из Берлина передаче Украине гаубиц из старых запасов бундесвера.

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Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Читайте также редакционную статью Европейской правды Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться.

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