Журналістам покажуть, як навчили українських військових стріляти з британських ПТРК

28 січня за участі ЗМІ відбудеться завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України до застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.

Джерело: Генеральний штаб України

Деталі: Захід пройде в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Військові зазначають, що буде проведено практичні пуски. Для висвітлення заходу запрошують представників українських та іноземних ЗМІ.

Що передувало: Начальник академії сухопутних військ Павло Ткачук наголошував на необхідності за досить стислі терміни створити всі необхідні умови для вишколу українських воїнів, розробити необхідні алгоритми та керівництва, що регламентуватимуть цю підготовку.

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