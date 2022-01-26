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Журналістам покажуть, як навчили українських військових стріляти з британських ПТРК

Середа, 26 січня 2022, 15:34
фото Армія Inform

28 січня за участі ЗМІ відбудеться завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України до застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.

Джерело: Генеральний штаб України

Деталі: Захід пройде в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Військові зазначають, що буде проведено практичні пуски. Для висвітлення заходу запрошують представників українських та іноземних ЗМІ.

Що передувало: Начальник академії сухопутних військ Павло Ткачук наголошував на необхідності за досить стислі терміни створити всі необхідні умови для вишколу українських воїнів, розробити необхідні алгоритми та керівництва, що регламентуватимуть цю підготовку.

Передісторія:

  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
  • 25 січня стало відомо, що в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання ПТРК NLAW.

Українська правда
Теми: зброяармія
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