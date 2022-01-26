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Журналистам покажут, как научили украинских военных стрелять из британских ПТРК

Среда, 26 января 2022, 15:34
фото Армія Inform

28 января при участии СМИ состоится завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.

Источник: Генеральный штаб Украины

Детали: Мероприятие пройдет в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Военные отмечают, что будут проведены практические пуски. Для освещения мероприятия приглашают представителей украинских и зарубежных СМИ.

Что предшествовало: Начальник академии сухопутных войск Павел Ткачук отмечал необходимость в достаточно сжатые сроки создать все необходимые условия для выучки украинских воинов, разработать необходимые алгоритмы и руководства, которые будут регламентировать эту подготовку.

Предыстория:

  • 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.
  • 25 января стало известно, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию ПТРК NLAW.

Украинская правда
Темы: оружиеармия


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