Журналистам покажут, как научили украинских военных стрелять из британских ПТРК

28 января при участии СМИ состоится завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.

Источник: Генеральный штаб Украины

Детали: Мероприятие пройдет в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Военные отмечают, что будут проведены практические пуски. Для освещения мероприятия приглашают представителей украинских и зарубежных СМИ.

Что предшествовало: Начальник академии сухопутных войск Павел Ткачук отмечал необходимость в достаточно сжатые сроки создать все необходимые условия для выучки украинских воинов, разработать необходимые алгоритмы и руководства, которые будут регламентировать эту подготовку.

Предыстория: