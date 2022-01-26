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Невакцинований депутат Бундестагу сидітиме на засіданнях у скляному боксі

Середа, 26 січня 2022, 14:37
Невакцинований депутат Бундестагу сидітиме на засіданнях у скляному боксі
Йоахім Вундрак, фото його Facebook-сторінка

Невакцинований депутат Бундестагу Йоахім Вундрак братиме участь в засіданнях Комітету з закордонних справ зі спеціального місця, відгородженого органічним склом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У зв’язку з посиленням карантинних вимог у Бундестазі виникла ситуація, що депутат через свою категоричну відмову вакцинуватися не міг би виконувати посадові обов’язки у повному обсязі.

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У пленарний зал депутатів допускають тільки з чинним сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу. Невакциновані депутати, які не потрапляють під другий виняток, повинні знаходитися на трибунах, і в таких умовах вже кілька тижнів працюють декілька депутатів AfD.

З Вундраком додаткова проблема виникла у зв’язку з його членство у Комітеті із закордонних справ - у кімнаті немає трибун, а зустрічі проходять у режимі підвищеної безпеки, тому долучатись дистанційно неможливо. Попереднє засідання Вундраку довелося пропустити.

Врешті для нього знайшли рішення - на цих засіданнях для депутата підготують окреме місце, відгороджене з усіх боків органічним склом. 

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Вундрак заявив, що погоджується на цей компроміс, щоб мати змогу виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, крайня права Afd вирішила судитися у зв’язку з правилами "2G Plus" у парламенті - через те, що все більше членів фракції, які раніше потрапляли до парламентської зали завдяки довідці про хворобу, більше не зможуть користуватись нею через завершення терміну давності, і повинні або вакцинуватися, або надалі сидіти окремо на трибунах. 

Теми: НімеччинавакцинаціяCovid-2019
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