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Невакцинированный депутат Бундестага будет сидеть на заседаниях в стеклянном боксе

Среда, 26 января 2022, 14:37
Невакцинированный депутат Бундестага будет сидеть на заседаниях в стеклянном боксе
Йоахим Вундрак, фото его Facebook-страница

Невакцинированный депутат Бундестага Йоахим Вундрак будет участвовать в заседаниях комитета по иностранным делам со специального места, отгороженного органическим стеклом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В связи с ужесточением карантинных требований в Бундестаге возникла ситуация, что депутат из-за своего категорического отказа вакцинироваться не мог бы исполнять должностные обязанности в полном объеме.

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В пленарный зал депутатов допускают только с действующим сертификатом о прививках или перенесенной болезни. Невакцинированные депутаты, не попадающие во второе исключение, должны находиться на трибунах, и в таких условиях уже несколько недель работают несколько депутатов AfD.

С Вундраком дополнительная проблема возникла в связи с его членством в комитете по иностранным делам - в комнате нет трибун, а встречи проходят в режиме повышенной безопасности, поэтому участвовать дистанционно невозможно. Предыдущее заседание Вундраку пришлось пропустить.

Наконец, для него нашли решение - на этих заседаниях для депутата подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон органическим стеклом.

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Вундрак заявил, что соглашается с этим компромиссом, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности.

Напомним, крайняя права Afd решила судиться в связи с правилами "2G Plus" в парламенте - из-за того, что все больше членов фракции, ранее попадавших в парламентский зал благодаря справке о болезни, больше не смогут пользоваться ею по истечении срока давности, и должны либо вакцинироваться, либо дальше сидеть отдельно на трибунах.

Темы: ГерманиявакцинацияCovid-2019
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