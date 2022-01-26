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Американські компанії вимагають від Байдена обережно запроваджувати санкції проти Росії

Середа, 26 січня 2022, 15:44
Американські компанії вимагають від Байдена обережно запроваджувати санкції проти Росії
Фото unsplash.com

Великі компанії та бізнес-групи зі США, які ведуть бізнес в Росії, закликали американську владу обережно вводити санкції проти РФ.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Торгівельна група, що представляє Chevron, General Electric та інші великі корпорації США, що ведуть бізнес у Росії, просить Білий дім надати компаніям можливість виконувати зобов'язання під час запровадження будь-яких санкцій. Водночас, великі енергетичні компанії наполягають на тому, щоб Конгрес обмежував обсяг і терміни санкцій".

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Деталі: За словами президента Нацради із зовнішньої торгівлі Джейка Колвіна, у випадку введення санкцій потрібно передбачити "безпечні періоди", щоб компанії могли виконати існуючі контракти та зобов'язання.

Він також вважає, що важливо зробити винятки для життєво важливих ліків та інших гуманітарних продуктів.

Енергетичні компанії у свою чергу вже звернулися безпосередньо до законодавців США, щоб отримати період "згортання бізнесу", щоб їхні активи не були конфісковані, якщо вони не зможуть виконувати ділові угоди в Росії.

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Представник Мінфіну США відмовився коментувати будь-які подібні заходи щодо можливих санкцій проти Росії, але додав, що США "готові завдати серйозної шкоди російській економіці, зводячи до мінімуму небажані побічні ефекти".

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.
  • Росія заперечує плани нападу і стверджує, що причиною кризи є дії НАТО і США. Москва вимагає гарантій безпеки від Заходу, включно з обіцянкою НАТО ніколи не приймати Україну в свої лави.
  • Згодом Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Теми: СШАбізнесРосіясанкції
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