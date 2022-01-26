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Американские компании требуют от Байдена осторожно вводить санкции против России

Среда, 26 января 2022, 15:44
Американские компании требуют от Байдена осторожно вводить санкции против России
Фото unsplash.com

Крупные компании и бизнес-группы из США, которые ведут бизнес в России, призвали американские власти осторожно вводить санкции против РФ.

ИсточникReuters

Дословно: "Торговая группа, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные корпорации США, ведущие бизнес в России, просит Белый дом предоставить компаниям возможность выполнять обязательства при разработке каких-либо санкций. В то же время крупные энергетические компании настаивают на том, чтобы Конгресс ограничивал объем и сроки санкций".

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Детали: По словам президента Нацсовета по внешней торговле Джейка Колвина, в случае введения санкций нужно предусмотреть "безопасные периоды", чтобы компании могли выполнить существующие контракты и обязательства.

Он также считает, что важно сделать исключения для жизненно важных лекарств и других гуманитарных продуктов.

Энергетические компании в свою очередь уже обратились напрямую к законодателям США, чтобы добиться периода "сворачивания бизнеса", чтобы их активы не были конфискованы, если они не смогут выполнять деловые соглашения в России.

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Представитель Минфина США отказался комментировать какие-либо подобные меры в отношении возможных санкций против России, но добавил, что США "готовы нанести серьезный ущерб российской экономике, сводя к минимуму нежелательные побочные эффекты".

Предыстория: 

  • Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
  • Россия отрицает планы нападения и утверждает, что причиной кризиса являются действия НАТО и США. Москва требует гарантий безопасности от Запада, включая обещание НАТО никогда не принимать Украину в свои ряды.
  • Позже Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.

Темы: СШАбизнесРосcиясанкции
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