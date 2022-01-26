Чоловік представився адвокатом і видурив у іноземця 2 млн гривень - прокуратура

Прокуратура підозрює у шахрайстві чоловіка, який заволодів коштами іноземця під приводом надання адвокатських послуг.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 44-річному чоловікові, який шахрайським шляхом заволодів коштами іноземця під приводом надання адвокатських послуг.

…іноземець розшукував адвоката для надання правової допомоги товаришу, підозрюваному в умисному вбивстві та якому одним із районних судів Одеської області обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що під час зустрічі з іноземцем підозрюваний, представився адвокатом і переконав, що зможе забезпечити звільнення його товариша під заставу.

Спершу підозрюваний запросив та отримав передплату за свої майбутні послуги у розмірі 500 доларів США.

Під час другої зустрічі він повідомив іноземцю, що його послуги коштуватимуть 70 тисяч доларів США.

Іноземець передав підозрюваному понад 2 млн гривень, а саме 56 тис. доларів США та 667 тис. грн.

Після цього підозрюваний, щоб переконати іноземця у виконанні домовленостей, надсилав з телефона фотографії копій документів, що нібито стосувались кримінального провадження.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.