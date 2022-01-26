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Мужчина представился адвокатом и выманил у иностранца 2 млн гривен – прокуратура

Среда, 26 января 2022, 15:32
Мужчина представился адвокатом и выманил у иностранца 2 млн гривен – прокуратура

Прокуратура подозревает в мошенничестве мужчину, завладевшего средствами иностранца под предлогом предоставления адвокатских услуг.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Дословно: "При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении 44-летнему мужчине, который мошенническим путем завладел средствами иностранца под предлогом предоставления адвокатских услуг.

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…иностранец искал адвоката для предоставления правовой помощи товарищу, подозреваемому в умышленном убийстве и которому одним из районных судов Одесской области избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: В прокуратуре сообщили, что во время встречи с иностранцем подозреваемый представился адвокатом и убедил, что сможет обеспечить освобождение его товарища под залог.

Сначала подозреваемый пригласил и получил подписку на свои будущие услуги в размере 500 долларов США.

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Во время второй встречи он сообщил иностранцу, что его услуги будут стоить 70 тысяч долларов США.

Иностранец передал подозреваемому более 2 млн. гривен, а именно 56 тыс. долларов США и 667 тыс. грн.

После этого подозреваемый, чтобы убедить иностранца в выполнении договоренностей, отправлял с телефона фотографии копий документов, якобы касавшихся уголовного производства.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Украинская правда, исправлено
Темы: криминалпрокуратура
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