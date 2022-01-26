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У Держдепі США розповіли, про що ніколи не домовлятимуться з Росією

Середа, 26 січня 2022, 17:15
У Держдепі США розповіли, про що ніколи не домовлятимуться з Росією
ФОТО: GETTY IMAGES

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман перерахувала питання, щодо яких США не готові і не будуть шукати компроміс з Росією. 

Про це вона заявила під час дискусії, організованої YES та Фондом Пінчука, повідомляє "Європейська правда".

"Я чітко сказала росіянам: ви не маєте права вирішувати щодо членства у НАТО. Це не ваше рішення. Це залежить від членів НАТО. Ні, ви не можете вирішувати, що вся наступальна зброя покине Європу. Ні, ви не можете сказати, що ми повертаємо годинник до 1997 року, і що всі країни, які приєднались до НАТО з того часу, повинні вийти (з Альянсу). Ні, цього не трапиться", - заявила Шерман.

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Вона також виокремила питання, за якими Вашингтон готовий домовлятись з Москвою.

"Але якщо ви хочете поговорити про реальні спільні безпекові питання: контроль за озброєнням, деконфліктність, прозорість, шляхи, як ми можемо зміцнити спільну безпеку - ми за те, щоб мати такі дискусії", - сказала вона.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

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Теми: СШАРосія
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