В Госдепе США рассказали, о чем никогда не будут договариваться с Россией

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман перечислила вопросы, по которым США не готовы и не будут искать компромисс с Россией.

Об этом она заявила в ходе дискуссии, организованной YES и Фондом Пинчука, сообщает "Европейская правда".

"Я четко сказала россиянам: вы не имеете права решать вопросы членства в НАТО. Это не ваше решение. Это зависит от членов НАТО. Нет, вы не можете решать, что все наступательное оружие покинет Европу. Нет, вы не можете сказать, что мы возвращаемся к 1997 году, и что все страны, которые присоединились к НАТО с тех пор, должны выйти (из Альянса). Нет, этого не будет", - заявила Шерман.

Она также выделила вопросы, по которым Вашингтон готов договариваться с Москвой.

"Но если вы хотите поговорить о реальных общих вопросах безопасности, таких как контроль за вооружением, деконфликтность, прозрачность, пути, как мы можем укрепить общую безопасность - мы за то, чтобы проводить такие дискуссии", - сказала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "требования" Кремля в сфере безопасности, который будет отправлен на этой неделе.