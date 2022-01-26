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Посол США привіз до російського МЗС письмову відповідь на безпековий ультиматум РФ

Середа, 26 січня 2022, 19:10

Посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про гарантії безпеки.

Джерело: російське видання "Комерсант"

Деталі: Видання опублікувало фото Саллівана, який із папкою документів прямує до МЗС РФ. Також вказується, що він доставив два документи – один від США, другий від НАТО.

 
Фото: Комерсант

Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Що цьому передувало:

  • 21 січня відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві, які тривали 1,5 години - менше, ніж планувалося.
  • Блінкен перед цим перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО.
  • 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.
  • Після переговорів Лавров заявив, що Блінкен пообіцяв наступного тижня (24-30 січня) надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.

Теми: СШАРосія
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