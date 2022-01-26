Посол США привіз до російського МЗС письмову відповідь на безпековий ультиматум РФ
Посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про гарантії безпеки.
Джерело: російське видання "Комерсант"
Деталі: Видання опублікувало фото Саллівана, який із папкою документів прямує до МЗС РФ. Також вказується, що він доставив два документи – один від США, другий від НАТО.
Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.
Що цьому передувало:
- 21 січня відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві, які тривали 1,5 години - менше, ніж планувалося.
- Блінкен перед цим перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО.
- 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.
- Після переговорів Лавров заявив, що Блінкен пообіцяв наступного тижня (24-30 січня) надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.