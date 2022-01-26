Посол США привез в российский МИД письменный ответ на ультиматум по безопасности РФ

Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Издание опубликовало фото Салливана, который с папкой документов направляется в МИД РФ. Также указывается, что он доставил два документа – один от США, другой от НАТО.

Фото: Коммерсант

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Что этому предшествовало: