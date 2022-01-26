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Посол США привез в российский МИД письменный ответ на ультиматум по безопасности РФ

Среда, 26 января 2022, 19:10

Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Издание опубликовало фото Салливана, который с папкой документов направляется в МИД РФ. Также указывается, что он доставил два документа – один от США, другой от НАТО.

 
Фото: Коммерсант

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Что этому предшествовало:

  • 21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве.
  • Блинкен перед этим находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва от переговоров с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО.
  • 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.
  • После переговоров Лавров заявил, что Блинкен пообещал на следующей неделе (24-30 января) предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля.

Темы: СШАРосcия


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