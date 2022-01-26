Посол США привез в российский МИД письменный ответ на ультиматум по безопасности РФ
Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
Источник: российское издание "Коммерсант"
Детали: Издание опубликовало фото Салливана, который с папкой документов направляется в МИД РФ. Также указывается, что он доставил два документа – один от США, другой от НАТО.
Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".
Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.
Что этому предшествовало:
- 21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве.
- Блинкен перед этим находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва от переговоров с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО.
- 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.
- После переговоров Лавров заявил, что Блинкен пообещал на следующей неделе (24-30 января) предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля.