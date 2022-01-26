Чехія затвердила рішення подарувати Україні 4 тисячі артилерійських боєприпасів

Уряд Чехії у середу ухвалив рішення про передачу Україні в дар 4000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон ($1,7 млн).

Про це рішення повідомило міністерство оборони Чехії, пише "Європейська правда".

Чехія відправить в Україну 4006 одиниць 152-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 36,6 мільйона крон за договором дарування. Пожертвувані боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.

"Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є відносно широкий спектр варіантів, від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності", – прокоментувала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Метою дарунку є зміцнення обороноздатності України, яка звернулася за допомогою у відповідь на концентрацію Росією біля українських кордонів значного військового потенціалу, заявили в чеському міноборони.

Чеська армія має достатню кількість боєприпасів калібру 152-мм, які також несумісні з недавно придбаними 155-мм гарматами НАТО, тому це не перспективний матеріал для збройних сил Чехії, додали у відомстві.

У середу 26 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку.