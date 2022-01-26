Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

Среда, 26 января 2022, 18:17
Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов
Флаг Чешской Республики. Фото Pixabay

Правительство Чехии в среду приняло решение о передаче Украине в дар 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон ($1,7 млн).

Об этом решении сообщило министерство обороны Чехии, пишет "Европейская правда".

Чехия отправит в Украину 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 36,6 миллионов крон по договору дарения. Пожертвованные боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA.

Реклама:

"Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных проявлений, таких как дарение боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", – прокомментировала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Целью подарка является укрепление обороноспособности Украины, обратившейся за помощью в ответ на концентрацию Россией у украинских границ значительного военного потенциала, заявили в чешском минобороны.

Чешская армия имеет достаточное количество боеприпасов калибра 152 мм, которые также несовместимы с недавно приобретенными 155-мм пушками НАТО, поэтому это не перспективный материал для вооруженных сил Чехии, добавили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

В среду 26 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые оказали Украине дополнительную оборонную поддержку.

Темы: ЧехияоружиеНАТОвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: