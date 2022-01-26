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Молдова нагадала, що чекає виведення російських військ із Придністров’я

Середа, 26 січня 2022, 18:32
Молдова нагадала, що чекає виведення російських військ із Придністров’я
Парад військових в окупованому Тирасполі, столиці Придністров'я 2015 року. Фото: Getty Images

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров’я, а також знищення застарілих боєприпасів.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це він сказав на брифінгу після засідання уряду, пише "Європейська правда". 

"Молдова продовжить наполягати на виведенні російських військ, це залишається важливим завданням… Вирішувати цю проблему ми будемо на основі діалогу і конкретних дій. Цей діалог постійно ведеться з нашими російськими партнерами", - зазначив Ніку Попеску.

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Міністр також висловив жаль у зв'язку з навчаннями російських військових у Придністров’ї минулими вихідними.

"Присутність Оперативної групи військ на лівому березі (Дністра) суперечить міжнародним зобов’язанням Росії та національному законодавству. Як сама присутність, так і проведення навчань суперечать нашому законодавству. Подібні навчання не сприяють заспокоєнню ситуації у регіоні, ці дії контрпродуктивні", - наголосив міністр закордонних справ та євроінтеграції.

Президентка Мая Санду більше року тому після своєї перемоги на виборах виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

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У Росії тоді відкинули її вимогу та назвали ці пропозиції "безвідповідальними".

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Теми: МолдоваРосіяПридністров'яарміявійна
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