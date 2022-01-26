Молдова напомнила, что ожидает вывода российских войск из Приднестровья

Парад военных в оккупированном Тирасполе, столице Приднестровья в 2015 году. Фото: Getty images

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал на брифинге после заседания правительства, пишет "Европейская правда".

"Молдова продолжит настаивать на выводе российских войск, это остается важной задачей… Решать эту проблему мы будем на основе диалога и конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами", – отметил Нику Попеску.

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Министр также выразил сожаление в связи с учениями российских военных в Приднестровье в прошлые выходные.

"Присутствие Оперативной группы войск на левом берегу (Днестра) противоречит международным обязательствам России и национальному законодательству. И, соответственно, как само присутствие, так и проведение учений противоречат нашему законодательству. Подобные учения не помогут умиротворению ситуации в регионе, и эти действия контрпродуктивны", - подчеркнул министр иностранных дел и евроинтеграции.

Президент Мая Санду более года назад после своей победы на выборах выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение её в гражданскую.

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В России тогда отвергли её требование и назвали эти предложения "безответственными".

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