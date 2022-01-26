В Херсоні затримали депутата облради на вимаганні хабаря в майже 800 тисяч гривень

Поліцейські затримують депутата після отримання хабаря в кав'ярні. Фото: Офіс генерального прокурора

Поліцейські затримали депутата Херсонської обласної ради після отримання хабаря в розмірі 27 тисяч доларів.

Джерело: пресслужба Національної поліції, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Депутат вимагав кошти від місцевого підприємця за "спокійне" ведення бізнесу.

За версією слідства, депутат штучно домігся накладення арешту на будівлю бізнесмена в Скадовську, і пропонував "розв’язати проблеми" за хабар у $27 тисяч. Затриманий повинен був відкликати позови до Скадовського районного суду на фірму підприємця.

Затриманий є членом постійної комісії з питань бюджету та фінансів облради.

Розслідування відкрили за статтею про вимагання. Наразі правоохоронці також проводять обшуки за місцем проживання затриманого.

Депутата затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління поліції.

Вилучення хабаря, який вимагав депутат у бізнесмена Фото: пресслужба НПУ