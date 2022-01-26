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Полиция задержала депутата облсовета на требовании взятки почти 800 тысяч гривен

Среда, 26 января 2022, 20:10
Полицейские задерживают депутата в кафе после получения взятки. Фото: офис генерального прокурора

Полицейские задержали депутата Херсонского областного совета после получения взятки в размере 27 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Депутат требовал деньги от местного предпринимателя за "спокойное" ведение бизнеса.

По версии следствия, депутат искусственно добился наложения ареста на здание бизнесмена в Скадовске и предлагал "решить проблемы" за взятку в $27 тысяч. Задержанный, якобы, взамен обещал отозвать иски к Скадовскому районному суду на фирму предпринимателя.

Он является членом постоянной комиссии по бюджету и финансам облсовета.

Расследование было открыто по статье о вымогательстве. Правоохранители также проводят обыски по месту жительства задержанного.

Депутат был задержан работниками департамента стратегических расследований и главного следственного управления полиции.

Задержание депутата в кафе после получения взятки
Задержание депутата в кафе после получения взятки
Фото: Офис генерального прокурора
Изъятие взятки, которую требовал депутат от бизнесмена
Изъятие взятки, которую требовал депутат от бизнесмена
Фото: пресс-служба НПУ

Темы: Херсонская областьместная властьвзяткакоррупцияОфис генпрокурора


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