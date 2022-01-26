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ПАРЄ підтвердила повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

Середа, 26 січня 2022, 20:17
Зала засідань ПАРЄ. Фото: Слово і діло

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація.

Про це повідомив член української делегації, депутата "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

"За" підтвердження проголосували 97 делегатів, "проти" - 41.

"Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується!", - зазначив Гончаренко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що президентом Парламентської асамблеї Ради Європи 25 січня обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса. 

Водночас, заступник голови Держдуми РФ і керівник російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Пьотр Толстой програв голосування за пост віцепрезидента асамблеї.

Теми: ПАРЄРосіяУкраїнадипломатичні відносиниЄвропа
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