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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ, которые обжаловала Украину

Среда, 26 января 2022, 19:17
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ, которые обжаловала Украину
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: Слово і діло

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, которые обжаловала украинская делегация.

Об этом сообщил член украинской делегации, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

"За" подтверждение проголосовали 97 делегатов, "против" – 41.

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"С положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, понимающих, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается!", - отметил Гончаренко в Facebook.

Ранее сообщалось, что президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 января был избран пророссийский представитель от Нидерландов Тини Кокс.

В то же время заместитель председателя Госдумы РФ и руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой проиграл голосование за пост вице-президента ассамблеи.

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Темы: ПАСЕРосcияУкраинадипломатические отношенияЕвропа
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