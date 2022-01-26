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НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну

Середа, 26 січня 2022, 21:54
Фото: МЗС України

НАТО у своїй письмовій відповіді Росії на її безпекові ультиматуми відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми дали чітко зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо деяких ключових принципів. І один з них, це, звичайно, те, що кожна країна має право обирати свій власний шлях", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що це стосується як країн, які вирішують подати заяву на членство - як, наприклад, Україна, але також і держав, які вирішують не подавати заявку на членство, як, наприклад, Фінляндія і Швеція. 

"Це про повагу права на самовизначення, і, врешті-решт, рішення щодо членства мають бути ухвалені консенсусом 30 союзників. Це фундаментальні принципи, і це, звичайно відображено у позиціях НАТО", - додав Столтенберг.

НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви. Документ включає занепокоєння США та союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, а також оцінку занепокоєнь, які підняла Росія.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Теми: НАТОРосіяУкраїнавійна
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