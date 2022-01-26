Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО официально отказал России в выполнении требования не принимать Украину

Среда, 26 января 2022, 20:54
НАТО официально отказал России в выполнении требования не принимать Украину
Фото: МИД Украины

НАТО в своем письменном ответе России на её ультиматумы о "гарантиях безопасности" отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы четко дали понять, что не пойдем на компромисс по некоторым ключевым принципам. И один из них - это, конечно, то, что каждая страна имеет право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Реклама:

Он отметил, что это касается и стран, которые решают подать заявление на членство – как, например, Украина, и государств, которые решают не подавать заявку на членство, как, например, Финляндия и Швеция.

"Это об уважении права на самоопределение, и, в конце концов, решение о членстве должно быть принято консенсусом 30 союзников. Это фундаментальные принципы, и это обычно отражено в позициях НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит возможности для прогресса в отношениях с РФ. 

ВИДЕО ДНЯ

Госсекретарь США Энтони Блинкен также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования России. В Москве подтвердили, что получили ответ США.  Документ включает обеспокоенность США и союзников и партнеров из-за действий России, подрывающих безопасность, а также оценку обеспокоенностей, поднятых Россией.

Темы: НАТОРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: