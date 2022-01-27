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"Росія продовжує своє військове нарощування" навколо України – НАТО

Четвер, 27 січня 2022, 01:18
Росія продовжує своє військове нарощування навколо України – НАТО
Генсек Нато Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Росія, незважаючи на заклики НАТО і провідних країн Заходу до деескалації, продовжує нарощувати війська на кордоні України, чим підвищує напругу.

Джерело: Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Напруга зростає. Росія продовжує своє військове нарощування.

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Ми бачимо також більше військ не лише в Україні (на окупованих територіях – ред.) та навколо неї, але також віднині – у Білорусі, де Росія в процесі розгортання тисяч військових, сотень літаків, протиповітряних систем С-400 та багатьох інших розвинутих спроможностей".

"У цих діях немає жодної прозорості. Це додає до нашого занепокоєння та створює додаткову напругу.

Це демонструє, що немає деескалації. Навпаки, ми спостерігаємо більше військ, більше спроможностей у більшій кількості країн.

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Це робить ще важливішим залучення до політичних зусиль, щоб знайти політичне рішення".

Деталі: Столтенберг зауважив, що таке військове нарощування відбувається під виглядом навчань, але до них залучаються боєздатні російські та білоруські війська, які відпрацьовують взаємодію.

Що передувало: НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Теми: РосіяНАТОУкраїнавійна
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