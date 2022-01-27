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"Россия продолжает свое военное наращивание" вокруг Украины – НАТО

Четверг, 27 января 2022, 01:18
Россия продолжает свое военное наращивание вокруг Украины – НАТО
Генсек Нато Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Россия, несмотря на призывы НАТО и ведущих стран Запада к деэскалации, продолжает наращивать войска на границе Украины, чем повышает напряжение.

Источник: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Напряжение растет. Россия продолжает свое военное наращивание.

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Мы видим больше войск не только в Украине (на оккупированных территориях – ред.) и вокруг нее, но также отныне – в Беларуси, где Россия в процессе развертывания тысяч военных, сотен самолетов, противовоздушных систем С-400 и многих других развитых способностей".

"В этих действиях нет никакой прозрачности. Это добавляет к нашей обеспокоенности и создает дополнительное напряжение.

Это показывает, что нет деэскалации. Напротив, мы наблюдаем больше войск, больше возможностей в большем количестве стран.

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Это делает еще более важным вовлечение в политические усилия, чтобы найти политическое решение".

Детали: Столтенберг отметил, что такое военное наращивание происходит под видом учений, но к ним привлекаются боеспособные русские и белорусские войска, отрабатывающие взаимодействие.

Что предшествовало: НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум.

Темы: РосcияНАТОУкраинавойна
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