У США – понад 3 тисячі смертей від Covid за добу

25 січня у світі діагностували 3 524 641 новий випадок захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії. Крім того, у Штатах за добу від коронавірусу померли понад 3 тисячі осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

Зокрема, у США зафіксували понад 533 тисячі, у Франції – понад 428 тисяч і в Індії – понад 286 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Німеччина. Україна – на 25 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (3 143), Росії (657), Бразилії (606). Загалом у світі за добу від недуги померли 10 352 особи.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Німеччина, Італія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Британія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 287 669 870 осіб. Наразі нараховується майже 70 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 645 727 смертей від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин