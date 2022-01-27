В США – более 3 тысяч смертей от Covid за сутки

25 января в мире диагностировали 3 524 641 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии. Кроме того, в Штатах за сутки от коронавируса умерли более 3 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

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В частности, в США зафиксировали более 533 тысяч, во Франции – более 428 тысяч и в Индии – более 286 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Германия. Украина – на 25 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (3 143), России (657), Бразилии (606). Всего в мире за сутки от недуга умерли 10 352 человека.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии излечились от болезни 287 669 870 человек. В настоящее время насчитывается около 70 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 645 727 смертей от COVID-19.

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