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В США – более 3 тысяч смертей от Covid за сутки

Четверг, 27 января 2022, 06:38
Фото: Эльдар Сарахман, УП

25 января в мире диагностировали 3 524 641 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии. Кроме того, в Штатах за сутки от коронавируса умерли более 3 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 533 тысяч, во Франции – более 428 тысяч и в Индии – более 286 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Германия. Украина – на 25 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (3 143), России (657), Бразилии (606). Всего в мире за сутки от недуга умерли 10 352 человека.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии излечились от болезни 287 669 870 человек. В настоящее время насчитывается около 70 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 645 727 смертей от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус


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