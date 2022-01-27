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Строковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі – п’ятеро загиблих

Четвер, 27 січня 2022, 06:50
Строковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі – п’ятеро загиблих
Фото Нацполіції

Вночі 27 січня на території Південного машинобудівного заводу ""Південмаш" солдат-строковик розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії, 5 загиблих і 5 отримали поранення.

Джерело: МВС України, відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Дослівно: "27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія.

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Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович,  2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення".

Деталі: За даними поліції, загинули четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка.

За даними джерела УП у поліції, події сталися у казармі Нацгвардії. Солдат-строковик, який виріс без батька, взяв зброю і почав розстрілювати людей, убив бабусю-вахтера, яка була на виході з казарми. 

ВІДЕО ДНЯ

Строковик утік зі зброєю та патронами.

 
Фото МВС

У місцевій поліції повідомляють, що це військовослужбовець НГУ з Одеської області.

Мотиви його злочину поки не відомі.

У місті введено поліцейську операцію "Сирена". За тривогою піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

На місце події терміново виїхав командуючий Нацгвардії генерал полковник Микола Балан.

Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.

Українська правда, доповнено
Теми: НацгвардіяДніпро
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