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Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре – пятеро погибших

Четверг, 27 января 2022, 07:50
Фото Нацполиции

Ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" солдат-срочник расстрелял караул военнослужащих НГУ, 5 погибших и 5 получили ранения.

Источник: МВД Украины, отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Дословно: "27 января в 03:00. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения".

Детали: По данным полиции, погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина.

По данным источника УП в полиции, события произошли в казарме Нацгвардии. Солдат срочник, который вырос без отца, взял оружие и начал расстреливать людей, убил бабушку-вахтёра, которая была на выходе из казармы.

Срочник сбежал с оружием и патронами.

 
Фото МВД

В местной полиции сообщают, что это военнослужащий НГУ из Одесской области.

Мотивы его преступления пока не известны.

В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.

Расследованием обстоятельств трагического события будут заниматься представители ДБР и военной прокуратуры.

Украинская правда, дополнено
Темы: НацгвардияДнепр


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