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Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре – пятеро погибших

Четверг, 27 января 2022, 06:50
Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре – пятеро погибших
Фото Нацполиции

Ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" солдат-срочник расстрелял караул военнослужащих НГУ, 5 погибших и 5 получили ранения.

Источник: МВД Украины, отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Дословно: "27 января в 03:00. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия.

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Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения".

Детали: По данным полиции, погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина.

По данным источника УП в полиции, события произошли в казарме Нацгвардии. Солдат срочник, который вырос без отца, взял оружие и начал расстреливать людей, убил бабушку-вахтёра, которая была на выходе из казармы.

ВИДЕО ДНЯ

Срочник сбежал с оружием и патронами.

 
Фото МВД

В местной полиции сообщают, что это военнослужащий НГУ из Одесской области.

Мотивы его преступления пока не известны.

В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.

Расследованием обстоятельств трагического события будут заниматься представители ДБР и военной прокуратуры.

Украинская правда, дополнено
Темы: НацгвардияДнепр
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