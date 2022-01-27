Глава МЗС Німеччини застерегла Захід від розколу через питання зброї для України

Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію), працював", - зазначила Анналена Бербок.

При цьому, додала вона, важливо чинити спротив "усім зовнішнім спробам розділити нас".

"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція", - зазначила Бербок, нагадавши, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більшим за США.

"Ми підтримуємо переговори щодо продовження транзиту газу, ми займаємося інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримуємо Україну у боротьбі з пандемією, зокрема, постачанням вакцин", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Анналена Бербок наголосила, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України. "Будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки - політичні, стратегічні, і так само економічні та фінансові", - підкреслила вона.

Як відомо, в Україні критично сприймають позицію Німеччини у питанні постачання їй зброї, на тлі фактично завершення російського газопроводу "Північний потік-2" та лояльних до Росії заяв окремих німецьких посадовців.

Критика пролунала і з інших країн. Так, позицію Німеччини жорстко розкритикував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

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