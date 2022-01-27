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Глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола из-за вопроса оружия для Украины

Четверг, 27 января 2022, 07:58

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос поддержки Украины поставками оружия не должен внести раскол между странами Запада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

"Нашим самым мощным оружием было и остается наше единство. Мы должны позаботиться, чтобы то давление, которое мы создали вместе (на Россию), работало", - отметила Анналена Бербок.

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При этом, добавила она, важно сопротивляться "всем внешним попыткам разделить нас".

"Украина знает, что мы делаем и какая наша позиция", - отметила Бербок, напомнив, что Германия является крупнейшим двусторонним донором для Украины, даже большим, чем США.

"Мы поддерживаем переговоры о продлении транзита газа, мы занимаемся инвестициями в возобновляемую энергетику и поддерживаем Украину в борьбе с пандемией, в частности, поставками вакцин", - отметила глава МИД Германии.

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Анналена Бербок подчеркнула, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины. "Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - политические, стратегические, и так же экономические и финансовые", - подчеркнула она.

Как известно, в Украине критически воспринимают позицию Германии по поводу поставок ей оружия, на фоне фактически завершения российского газопровода "Северный поток-2" и лояльных к России заявлений отдельных немецких чиновников, в то время как РФ наращивает войска возле украинских границ и выдвигает Западу ультиматумы о "гарантиях безопасности".

Критика прозвучала и из других стран. Так, позицию Германии резко раскритиковал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование позицией Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться.

Темы: ГерманияЕСоружиеУкраинаРосcия
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