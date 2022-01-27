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Президент Туреччини повторив пропозицію організувати в країні зустріч Зеленського і Путіна

Четвер, 27 січня 2022, 08:54
Президент Туреччини повторив пропозицію організувати в країні зустріч Зеленського і Путіна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре нагадав про свою пропозицію прийняти у Туреччині зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна для перемовин щодо триваючої напруги.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить турецьке агентство Anadolu.

Ердоган наголосив, що хоче, щоб напруга між РФ та Україною була врегульована до того, як це переросте у нову кризу.

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"Повторюся – ми готові надати якнайкращу підтримку для цього. Я передав ці сигнали президентам Путіну і Зеленському, і продовжу це робити… Наприклад, якщо двоє лідерів зустрінуться на території нашої країни – якщо забажають, це могло б посприяти відновленню мирної атмосфери", – заявив президент Туреччини.

Ердоган висловив сподівання, що Росія не вдасться до нападу на Україну та окупації.

"Такий крок не може бути раціональним для Росії та нашого регіону загалом… Ми хочемо миру у нашому регіоні, ми хочемо стабільності. Регіон вже і так достатньо постраждав від нестабільності, і це дуже негативно відобразилося на нас", – наголосив він та повторив, що Туреччина твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. 

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Ердоган повідомив також, що запросив Путіна з візитом до Анкари, але його дата ще не визначена. 

Це вже не перший раз, коли турецький лідер пропонує посередництво для діалогу України та РФ.

Нагадаємо, на початку лютого очікується візит Ердогана до України

Теми: ТуреччинаУкраїнаРосія
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