Президент Турции повторил предложение организовать в стране встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз напомнил о своем предложении принять в Турции встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина для переговоров по поводу продолжающейся напряженности.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что хочет, чтобы напряженность между РФ и Украиной была урегулирована до того, как это перерастет в новый кризис.

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"Повторю, мы готовы оказать наилучшую поддержку для этого. Я передал эти сигналы президентам Путину и Зеленскому, и продолжу это делать… Например, если два лидера встретятся на территории нашей страны – если захотят, – это могло бы поспособствовать восстановлению мирной атмосферы", – заявил президент Турции.

Эрдоган выразил надежду, что Россия не прибегнет к нападению на Украину и оккупации.

"Такой шаг не может быть рациональным для России и нашего региона в целом… Мы хотим мира в нашем регионе, мы хотим стабильности. Регион уже и так достаточно пострадал от нестабильности, и это очень негативно отразилось на нас", – подчеркнул он и повторил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Эрдоган сообщил также, что пригласил Путина с визитом в Анкару, но его дата еще не определена.

Это уже не в первый раз, когда турецкий лидер предлагает посредничество для диалога Украины и РФ.

Напомним, в начале февраля ожидается визит Эрдогана в Украину.