Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Англії припинили діяти майже всі карантинні обмеження

Четвер, 27 січня 2022, 09:55
В Англії припинили діяти майже всі карантинні обмеження
фото: GETTY IMAGES

В Англії з 27 січня перестали діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджувалися у зв’язку зі сплеском епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Правила пом’якшуються і в інших регіонах Сполученого Королівства, але не настільки радикально, як в Англії. 

Реклама:

Ще з 19 січня скасували рекомендацію дистанційної роботи, з 20 січня - масковий режим для школярів. 

З 27 січня скасовується обов’язкове використання ковід-сертифіката як перепустки на масові заходи, але організатори можуть залишити таку вимогу на власний розсуд. 

Так само на розсуд залишають масковий режим у приміщеннях - окрім громадського транспорту в агломерації Лондона, де маски і далі залишаються обов’язковими. Втім, рекомендація використовувати маску у людних місцях і закритих приміщеннях зберігається. 

ВІДЕО ДНЯ

Деякі компанії, зокрема мережі супермаркетів Sainsbury's  та Waitrose, вже повідомили, що у них маски залишаться обов’язковими.  

Міністр охорони здоров’я Саджид Джевід зазначив, що послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації підсилюючими дозами, які отримали вже 37 млн британців. 

"Вакцини і тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми маємо розуміти, що він поки нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше чи підсилююче щеплення", - зазначив міністр. 

У той же час, профспілки медиків розкритикували послаблення обмежень, вважаючи його надто квапливим і недостатньо обгрунтованим. 

З 24 березня в уряді Джонсона планують скасувати обов’язкову самоізоляцію для людей, які отримали позитивний тест на коронавірус. 

Теми: карантинВелика БританіяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
карантин
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: