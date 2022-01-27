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В Англии перестали действовать почти все карантинные ограничения

Четверг, 27 января 2022, 10:55
фото: GETTY IMAGES

В Англии с 27 января перестали действовать почти все карантинные ограничения, вводимые в связи со всплеском эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Правила смягчаются и в других регионах Соединенного Королевства, но не столь радикально, как в Англии.

Еще с 19 января отменили рекомендацию дистанционной работы, с 20 января – масочный режим для школьников.

С 27 января отменяется обязательное использование ковид-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия, но организаторы могут оставить такое требование по своему усмотрению.

Так же на усмотрение оставляют масочный режим в помещениях - кроме общественного транспорта в агломерации Лондона, где маски остаются обязательными. Впрочем, рекомендация использовать маску в людных местах и ​​в закрытых помещениях сохраняется.

Некоторые компании, в частности сети супермаркетов Sainsbury's и Waitrose, уже сообщили, что у них маски останутся обязательными.

Министр здравоохранения Саджид Джевид отметил, что послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами, получившими уже 37 млн ​​британцев.

"Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к "плану А" и вернуть больше свободы… Однако, учась "жить с вирусом", мы должны понимать, что он пока никуда не делся, так что если вы еще не сделали этого - приглашаем прийти на вашу первую или усиливающую прививку", - отметил министр.

В то же время профсоюзы медиков раскритиковали ослабление ограничений, считая его слишком торопливым и недостаточно обоснованным.

С 24 марта в правительстве Джонсона планируют отменить обязательную самоизоляцию для людей, получивших положительный тест на коронавирус.

Темы: карантинБританияCovid-2019коронавирус


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