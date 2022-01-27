"Північний потік-2" не працюватиме у випадку вторгнення РФ в Україну – США

Російський газопровід "Північний потік-2" не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі Національного громадського радіо.

"Якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед, і ми хочемо бути дуже чіткими щодо цього", – сказав Прайс.

Він зазначив, що газ зараз не проходить через "Північний потік-2", і це важливо, тому що це означає, що газопровід зараз не працює.

"Для нас це важіль. Це важіль для Німеччини. Це важіль для трансатлантичного співтовариства, оскільки газ не надходить. Щоб було зрозуміло, це не важелі впливу для Владіміра Путіна", – додав він.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Як відомо, у листопаді 2021 року німецьке агентство призупинило процедуру сертифікації газопроводу до часу створення дочірньої компанії.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі – "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"