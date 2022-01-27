"Северный поток-2" не будет работать в случае вторжения РФ в Украину – США

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия совершит вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс в эфире Национального общественного радио.

"Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед, и мы хотим быть очень четкими по этому поводу", – сказал Прайс.

Он отметил, что газ сейчас не проходит через "Северный поток-2", и это важно, потому что это значит, что газопровод еще не работает.

"Для нас это рычаг. Это рычаг для Германии. Это рычаг для трансатлантического сообщества, поскольку газ не поступает. Чтобы было понятно, это не рычаги влияния для Владимира Путина", – добавил он.

Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Как известно, в ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге – Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях