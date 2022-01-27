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Лавров не побачив у відповідях США реакції на головне питання Росії

Четвер, 27 січня 2022, 12:59
Фото: AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у відповіді США щодо гарантій безпеки немає реакції на головне питання Росії про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ.

Джерело: російський Інтерфакс, який цитує Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Щодо змісту документа, там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання у цьому документі реакції позитивної немає".

"Щодо змісту відповіді, думаю, він найближчим часом стане відомим широкому загалу, тому що, як нам сказали американські колеги, хоча вони й вважають за краще, щоб документ залишився для конфіденційного дипломатичного діалогу, але він узгоджений з усіма союзниками США та з українською стороною. Тому у мене жодних сумнівів, що найближчим часом він "витіче".

Деталі: Лавров додав, що після міжвідомчого погодження МЗС доповість президенту Росії Володимиру Путіну про зміст відповідей США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, і той ухвалить рішення щодо подальших кроків.

Передісторія:

  • У середу 26 січня ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум. 
  • Того ж вечора держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у відповіді США дали чітко зрозуміти, що вони захищатимуть свої ключові принципи.

Теми: СШАРосія
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