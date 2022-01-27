Лавров не увидел в ответах США реакции на главный вопрос России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на гарантии безопасности нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Источник: российский Интерфакс, цитирующий Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет".

Реклама:

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет".

Детали: Лавров добавил, что после межведомственного согласования МИД доложит президенту России Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и тот примет решение о дальнейших шагах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ