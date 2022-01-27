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Лавров не увидел в ответах США реакции на главный вопрос России

Четверг, 27 января 2022, 12:59
Фото: AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на гарантии безопасности нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Источник: российский Интерфакс, цитирующий Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет".

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет".

Детали: Лавров добавил, что после межведомственного согласования МИД доложит президенту России Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и тот примет решение о дальнейших шагах.

Предыстория:

  • В среду 26 января вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум безопасности.
  • В тот же вечер госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ответе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.

Темы: СШАРосcия


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