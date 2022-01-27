Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров не увидел в ответах США реакции на главный вопрос России

Четверг, 27 января 2022, 11:59
Лавров не увидел в ответах США реакции на главный вопрос России
Фото: AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на гарантии безопасности нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Источник: российский Интерфакс, цитирующий Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет".

Реклама:

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет".

Детали: Лавров добавил, что после межведомственного согласования МИД доложит президенту России Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и тот примет решение о дальнейших шагах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 26 января вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум безопасности.
  • В тот же вечер госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ответе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Большинство немцев поддерживают решение властей не давать Украине оружие
Россия провела артиллерийские стрельбы в Балтийском море, в учениях задействовали 20 кораблей
В МИД России уверяют, что им претит даже мысль о войне с Украиной
Германия пригрозила России санкциями против "Северного потока-2"
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: