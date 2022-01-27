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Верховна Рада зробить перерву в засіданнях через Covid: на 2 тижні

Четвер, 27 січня 2022, 12:27
Верховна Рада зробить перерву в засіданнях через Covid: на 2 тижні
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада 1 лютого відкриє сьому сесію, але потім нардепи не будуть збиратися на пленарні засідання до 15 лютого через епідемію Covid, а будуть працювати в комітетах.

Джерело: голосування за проєкт постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№6446)

Деталі: Верховна Рада ухвалила календарний план проведення своєї 7-ї сесії зі змінами, запропонованими через збільшення кількості хворих на Covid-19 серед народних депутатів та працівників апарату парламенту.

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Відповідну постанову підтримали 233 народних депутати, хоча опозиція була проти. 

Сьома парламентська сесія триватиме з 1 лютого до 22 липня 2022 року. 

Проте через загострення епідемічної ситуації після відкриття нової сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також упродовж 7-11 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях. 

ВІДЕО ДНЯ

До роботи в сесійній залі нардепи планують повернутися 15 лютого.

Представники опозиції виступали проти такого "відпочинку", а лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав "перечекати хвилю" епідемії.

Обидві сторони кажуть при цьому про потребу зібратися для важливих рішень перед лицем можливої агресії Росії. 

Пряма мова Арахамії: "Хтось каже, що Верховна Рада йде відпочивати, коли Верховна Рада йде працювати в комітети. Основна робота по законопроєктах ведеться в комітетах,

Трудоголіків попереджаю: кожного дня, тільки сьогодні тільки у "Слузі народу" – 8 захворювань, я не знаю, як в інших фракціях, в апараті – вже більше 50 людей хворіють. Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то може вийти так, що через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібрати (депутатів) і приймати важливі закони, в нас нікому взагалі буде приймати їх. 

Тому ідея полягає в тому, що через Zoom навіть хворі можуть працювати у своїх комітетах, а потім збиратися в залі, щоб хоча б хвилю перечекати". 

Деталі: Артур Герасимов із "Європейської справедливості" сказав, що монобільшість іде "відпочивати", і тому закликав не підтримувати постанову. Його "зафукали". Герасимов відреагував: "Ось як ви хочете працювати. Ось ваша відповідь українській армії, вчителям і лікарям, які сьогодні стоять на бойових постах. А ви хочете втекти". 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо буде три додаткових дні роботи в комітетах, він доручить усім комітетам справді збиратися 2, 3, 4-го лютого в комітетах.

 

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадаCovid-2019коронавірусепідемія
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