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Верховная Рада сделает перерыв в заседаниях из-за Covid: на 2 недели

Четверг, 27 января 2022, 12:27
Верховная Рада сделает перерыв в заседаниях из-за Covid: на 2 недели
Верховная Рада, фото Getty Images

Верховная Рада 1 февраля откроет седьмую сессию, но затем нардепы не будут собираться на пленарные заседания до 15 февраля из-за эпидемии Covid, а будут работать в комитетах.

Источник: голосование за проект постановления о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№6446)

Детали: Верховная Рада утвердила календарный план проведения своей 7-й сессии с изменениями, предложенными из-за увеличения количества больных Covid-19 среди народных депутатов и работников аппарата парламента.

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Соответствующее постановление поддержали 233 народных депутата, хотя оппозиция была против.

Седьмая парламентская сессия продлится с 1 февраля по 22 июля 2022 года.

Однако из-за обострения эпидемической ситуации после открытия новой сессии – 1 февраля – состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

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К работе в сессионном зале нардепы планируют вернуться 15 февраля.

Представители оппозиции выступали против такого "отдыха", а лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал "переждать волну" эпидемии.

Обе стороны говорят при этом о необходимости собраться для важных решений перед лицом возможной агрессией России.

Прямая речь Арахамии: "Кто-то говорит, что Верховная Рада идет на отдых, когда Верховная Рада идет работать в комитеты. Основная работа по законопроектам ведется в комитетах,

Трудоголиков предупреждаю: каждый день, только сегодня только в "Слуге народа" – 8 заболеваний, я не знаю, как в других фракциях, в аппарате – уже более 50 человек болеют. Если еще одну неделю мы просидим в закрытом зале, то может случиться так, что через неделю, когда действительно нужно будет собрать (депутатов) и принимать важные законы, у нас некому вообще будет принимать их.

Поэтому идея состоит в том, что через Zoom даже больные могут работать в своих комитетах, а затем собираться в зале, чтобы хотя бы волну переждать".

Детали: Артур Герасимов из "Европейской справедливости" сказал, что монобольшинство идет "отдыхать", и потому призвал не поддерживать постановление. Его "зафукали". Герасимов отреагировал: "Вот как вы хотите работать. Вот ваш ответ украинской армии, учителям и врачам, которые сегодня стоят на боевых постах. А вы хотите сбежать".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если будет три дополнительных дня работы в комитетах, он поручит всем комитетам действительно собираться 2, 3, 4-го февраля в комитетах.

 

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаCovid-2019коронавирусэпидемия
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