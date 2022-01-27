На п'ятницю синоптики обіцяють мокрий сніг, подекуди - штормовий вітер

На п'ятницю синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Джерело: Укрігдрометцентр

Дослівно: "Завтра погоду в Україні формуватиме улоговина циклону Marie, центр якого розташовується на півночі, та його атмосферні фронти, які принесуть з собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Західний вітер поширить більш теплу повітряну масу на більшу частину території, подекуди швидкості вітру сягатимуть штормових позначок".

Деталі: В більшості областей, за прогнозом синоптиків, - невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень буде від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла).

У Карпатах - сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

***Новину виправлено в частині посилання (раніше йшлося про інформацію агентства "Інтерфакс-Україна") та деталей прогнозу.