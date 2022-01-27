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На пятницу синоптики обещают мокрый снег, кое-где - штормовой ветер

Четверг, 27 января 2022, 14:12
фото Эльдара Сарахмана, УП

На пятницу синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах.

Источник: Укригдрометцентр

Дословно: "Завтра погоду в Украине будет формировать котловина циклона Marie, центр которого располагается на севере, и его атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Западный ветер распространит более теплую воздушную массу на большую часть территории, иногда скорости ветра будут достигать штормовых отметок".

 

Детали: В большинстве областей, по прогнозу синоптиков, – небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​будет от 3° мороза до 2° тепла (ночью на Левобережье 5-10° мороза, днем ​​в Крыму 1-6° тепла).

В Карпатах - снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем ​​5-10° мороза.

***Новость исправлена ​​в части ссылки (ранее речь шла об информации агентства "Интерфакс-Украина") и деталях прогноза.

Темы: погода


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