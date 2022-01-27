На пятницу синоптики обещают мокрый снег, кое-где - штормовой ветер
На пятницу синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах.
Источник: Укригдрометцентр
Дословно: "Завтра погоду в Украине будет формировать котловина циклона Marie, центр которого располагается на севере, и его атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Западный ветер распространит более теплую воздушную массу на большую часть территории, иногда скорости ветра будут достигать штормовых отметок".
Детали: В большинстве областей, по прогнозу синоптиков, – небольшой мокрый снег.
На дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем будет от 3° мороза до 2° тепла (ночью на Левобережье 5-10° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла).
В Карпатах - снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 5-10° мороза.
***Новость исправлена в части ссылки (ранее речь шла об информации агентства "Интерфакс-Украина") и деталях прогноза.