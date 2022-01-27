П’ятиразово судимого "розвідника" бойовиків арештували із заставою на Донеччині

На Донеччині заарештовано з альтернативою внесення застави розвідника НЗФ РФ, який воював проти Збройних сил України.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, з 2020 року раніше п’ятиразово судимий за крадіжки та грабежі чоловік вступив до лав бойовиків.

Перебуваючи на посаді "розвідника розвідувального взводу 3 мотострілецького батальйону "ЛНР" у званні рядового, бойовик проходив службу на позиції у Бахмутському районі Донецької області.

Крім того, до його обов’язків входило спостереження за позиціями та переміщенням військовослужбовців ЗСУ.

Бойовика викрили та затримали військовослужбовці ЗСУ. Під час огляду у підозрюваного виявлено та вилучено автомат АК-74 та мобільний телефон.

Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації.