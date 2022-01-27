Пятикратно судимого "разведчика" боевиков арестовали с залогом в Донецкой области

В Донецкой области арестован с альтернативой внесения залога разведчика НЗФ РФ, который воевал против Вооруженных сил Украины.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, с 2020 года ранее пятикратно судимый за кражи и грабежи мужчина вступил в ряды боевиков.

Находясь в должности разведчика разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона "ЛНР" в звании рядового, боевик проходил службу на позиции в Бахмутском районе Донецкой области.

Кроме того, в его обязанности входило наблюдение за позициями и перемещением военнослужащих ВСУ.

Боевика разоблачили и задержали военнослужащие ВСУ. При осмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты автомат АК-74 и мобильный телефон.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации.