Пятикратно судимого "разведчика" боевиков арестовали с залогом в Донецкой области
В Донецкой области арестован с альтернативой внесения залога разведчика НЗФ РФ, который воевал против Вооруженных сил Украины.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, с 2020 года ранее пятикратно судимый за кражи и грабежи мужчина вступил в ряды боевиков.
Находясь в должности разведчика разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона "ЛНР" в звании рядового, боевик проходил службу на позиции в Бахмутском районе Донецкой области.
Кроме того, в его обязанности входило наблюдение за позициями и перемещением военнослужащих ВСУ.
Боевика разоблачили и задержали военнослужащие ВСУ. При осмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты автомат АК-74 и мобильный телефон.
Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации.