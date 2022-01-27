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Німеччина не поставляє зброю Україні через побоювання ескалації з боку РФ – глава Міноборони

Четвер, 27 січня 2022, 14:43
ФОТО: GETTY IMAGES

Уряд Німеччини не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт на пресконференції з британським колегою Беном Воллесом у Берліні, пише "Європейська правда".

"Це правда, що Німеччина вирішила не поставляти зброю і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином", - сказала Ламбрехт.

Вона зазначила, що необхідно продовжувати дипломатичні зусилля і відзначила проведення першого за два роки засідання Ради Росія-НАТО.

"І зараз відбулися переговори у нормандському форматі. Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити", - додала міністр.

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, в тому числі на захисні жилети, "хоча це не ті цифри, які називалися".

Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців.

Теми: НімеччиназброяУкраїнаРосія
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