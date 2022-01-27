Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия не поставляет оружие Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ – глава Минобороны

Четверг, 27 января 2022, 13:43
Германия не поставляет оружие Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ – глава Минобороны
ФОТО: GETTY IMAGES

Правительство Германии не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, пишет "Европейская правда".

"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", - сказала Ламбрехт.

Реклама:

Она отметила, что необходимо продолжать дипломатические усилия, и отметила проведение первого за два года заседания Совета Россия-НАТО.

"И сейчас состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать", - добавила министр.

Ламбрехт подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в том числе о защитных жилетах, "хотя это не те цифры, которые назывались".

ВИДЕО ДНЯ

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина просит "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев.

Темы: ГерманияоружиеУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: