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Більшість німців підтримують рішення влади не надавати Україні зброю

Четвер, 27 січня 2022, 16:17
ФОТО: GETTY IMAGES

59% німців підтримують позицію уряду Німеччини, який відмовився поставляти летальне озброєння Україні.

Про це свідчить опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Лише 20% опитаних вважають за потрібне прислухатись до закликів української влади, які наполягають на постачанні зброї від Німеччини. Ще 21% опитаних ніяк не відповів на це питання.

Проти постачання летального озброєння Україні виступають прихильники усіх партій, які представлені у Бундестазі. Серед виборців Лівої партії їхня частка становить 71%, далі йдуть виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (67%), Соціал-демократичної партії Німеччини (61%), яка входить до правлячої коаліції, а також консервативного блоку ХДС/ХСС (56%), який перебуває у опозиції. 

Менш виразно, аніж прихильники інших парламентських партій, із постачанням Україні зброї не погоджуються виборці двох інших правлячих партій - "Союзу 90/Зелених" (55%) і Вільної демократичної партії (54%). 

Як відомо, в Україні критично сприймають позицію Німеччини у питанні постачання їй зброї, на тлі фактично завершення російського газопроводу "Північний потік-2" та лояльних до Росії заяв окремих німецьких посадовців.

Критика пролунала і з інших країн. Так, позицію Німеччини жорстко розкритикував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Теми: НімеччинаРосіявійна
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