Большинство немцев поддерживают решение властей не давать Украине оружие

59% немцев поддерживают позицию правительства Германии, которое отказалось поставлять летальное вооружение Украине.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Только 20% опрошенных считают нужным прислушаться к призывам украинских властей, настаивающих на поставках оружия от Германии. Еще 21% опрошенных никак не ответили на этот вопрос.

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Против поставки летального вооружения Украине выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге. Среди избирателей Левой партии их доля составляет 71%, далее следуют избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (67%), Социал-демократической партии Германии (61%), входящей в правящую коалицию, а также консервативного блока ХДС/ХСС (56%), находящегося в оппозиции.

Менее определенно, чем сторонники других парламентских партий, с поставкой Украине оружия не согласны избиратели двух других правящих партий - "Союза 90/Зеленых" (55%) и Свободной демократической партии (54%).

Как известно, в Украине критически воспринимают позицию Германии по поставке ей оружия, на фоне фактически завершения российского газопровода "Северный поток-2" и лояльных к России заявлений отдельных немецких чиновников.

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Критика прозвучала и из других стран. Так, позицию Германии подверг резкой критике министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт объяснила, что правительство не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости поддерживать Украину предоставлением оружия не должен внести раскол между странами Запада.

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